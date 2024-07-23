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Надаль: Мой уровень тенниса был далёк от того, что мне удавалось на тренировках

Теннис

Испанец недоволен уровнем тенниса

Надаль: Мой уровень тенниса был далёк от того, что мне удавалось на тренировках

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался по поводу своего выступления в Бостаде (Швеция), а также рассказал о подготовке к предстоящим Олимпийским играм — 2024 в Париже.

"Я проводил длинные матчи и не испытывал физических проблем долгое время, это обнадёживает. Однако не могу сказать, что я доволен тем уровнем тенниса, который продемонстрировал. Он был далёк от того, что мне удавалось на тренировках. Сейчас моей задачей является найти тот уровень. Олимпиада — это самое важное событие в спорте, поэтому я настроен на неделю плотной подготовки", — приводит слова Надаля Tennis Majors.

Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа.

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