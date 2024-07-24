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Назван лучший теннисист XXI века по версии ESPN

Теннис

И это не Джокович

Назван лучший теннисист XXI века по версии ESPN

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер признан лучшим теннисистом XXI века по версии ESPN.

На второй позиции расположился 24-кратный победитель ТБШ экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Тройку замкнул 22-кратный победитель ТБШ испанский теннисист Рафаэль Надаль.

При составлении рейтинга филиалы издания по всему миру выдвигали свои кандидатуры, а затем было получено около 70 тыс. голосов за тех или иных звёзд спорта.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.

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