Назван лучший теннисист XXI века по версии ESPN

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер признан лучшим теннисистом XXI века по версии ESPN.

На второй позиции расположился 24-кратный победитель ТБШ экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Тройку замкнул 22-кратный победитель ТБШ испанский теннисист Рафаэль Надаль.

При составлении рейтинга филиалы издания по всему миру выдвигали свои кандидатуры, а затем было получено около 70 тыс. голосов за тех или иных звёзд спорта.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.