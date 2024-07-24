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Новак Джокович сыграет лишь в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже

Теннис
Обновлено

Серб не заявился в парный разряд

Новак Джокович сыграет лишь в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович на Олимпиаде в Париже сыграет только в одиночном разряде. Он не заявился ни в парный разряд, ни в микст.

Ранее стало известно, что Новак также не будет жить в Олимпийской деревне вместе со сборной Сербии. Спортсмен хочет сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде и меньше отвлекаться, как это было в Токио-2020.

Отметим, что сейчас сербский теннисист готовится к Играм на грунтовых кортах в Черногории.

Напомним, что серб завоевал одну олимпийскую медаль в карьере – бронзовую на Олимпиаде 2008 года.

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