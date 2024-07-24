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Кори Гауфф: Хочу сохранить и взять с собой наследие Серены Уильямс на свои первые Олимпийские игры
Теннисистка рассказала о настрое перед соревнованиями
Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась по поводу своей соотечественницы легендарной Серены Уильямс.
"Хотя теннис — индивидуальный вид спорта, вы наслаждаетесь отношениями с товарищами по команде. Вам повезло, что ваши отношения на корте переросли в дружбу вне корта. Одна из таких дружеских связей — с вашим кумиром, Сереной Уильямс. Когда-то Серена была просто незнакомкой, напечатанной на плакате в вашей комнате, а теперь вы до сих пор не можете поверить, что она стала вашим другом и наставником.
Ее глубокое влияние на теннис, на то, что значит быть чемпионом и преодолевать барьеры, — это наследие, которое ты надеешься сохранить и взять с собой на свои первые Олимпийские игры", — приводит слова Гауфф WTA.
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