Кори Гауфф: Хочу сохранить и взять с собой наследие Серены Уильямс на свои первые Олимпийские игры

Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась по поводу своей соотечественницы легендарной Серены Уильямс.

"Хотя теннис — индивидуальный вид спорта, вы наслаждаетесь отношениями с товарищами по команде. Вам повезло, что ваши отношения на корте переросли в дружбу вне корта. Одна из таких дружеских связей — с вашим кумиром, Сереной Уильямс. Когда-то Серена была просто незнакомкой, напечатанной на плакате в вашей комнате, а теперь вы до сих пор не можете поверить, что она стала вашим другом и наставником.

Ее глубокое влияние на теннис, на то, что значит быть чемпионом и преодолевать барьеры, — это наследие, которое ты надеешься сохранить и взять с собой на свои первые Олимпийские игры", — приводит слова Гауфф WTA.