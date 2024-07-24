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Первая ракетка мира пропустит Олимпийские игры - 2024
Об этом написал сам теннисист
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сообщил о том, что не сможет принять участие на Олимпийских играх — 2024.
"С грустью сообщаю вам, что, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх в Париже.
После хорошей недели тренировок на грунте я почувствовал дискомфорт. Пару дней я отдыхал, а затем обратился к врачу. У меня обнаружили тонзиллит и настоятельно рекомендовали не выступать на Олимпиаде.
Пропуск Игр — большое разочарование, ведь это была одна из моих главных целей на этот сезон. Я с нетерпением ждал чести представлять свою страну на этом очень важном мероприятии.
Удачи всем итальянским спортсменам, которых я буду поддерживать из дома. Forza Italia", — написал Синнер в социальных сетях.
Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" с 27 июля по 4 августа.
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