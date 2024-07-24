Карлос Алькарас: Не думаем, что сможем завоевать медаль на Олимпиаде только за счёт имени

Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своём отношении к предстоящему выступлению на Олимпийских играх — 2024 в Париже в паре с Рафаэлем Надалем.

"Мы не думаем, что сможем завоевать медаль на Олимпиаде только за счёт имени", — приводит слова Алькараса Clay Tenis.

21-летний Карлос Алькарас и 38-летний Рафаэль Надаль сыграют на Олимпийских играх в Париже не только в одиночном разряде, но и вместе в парном.

Напомним, олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.