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Карлос Алькарас: Не думаем, что сможем завоевать медаль на Олимпиаде только за счёт имени

Теннис

Испанец настроен на борьбу

Карлос Алькарас: Не думаем, что сможем завоевать медаль на Олимпиаде только за счёт имени

Фото: ATP Tour

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своём отношении к предстоящему выступлению на Олимпийских играх — 2024 в Париже в паре с Рафаэлем Надалем.

"Мы не думаем, что сможем завоевать медаль на Олимпиаде только за счёт имени", — приводит слова Алькараса Clay Tenis.

21-летний Карлос Алькарас и 38-летний Рафаэль Надаль сыграют на Олимпийских играх в Париже не только в одиночном разряде, но и вместе в парном.

Напомним, олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.

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