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Хольгер Руне не сыграет на ОИ-2024
Датчанин получил травму
Фото: Stockholm Open
16-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне не сыграет на Олимпийских играх в Париже из-за травмы запястья. Об этом теннисист написал в социальных сетях.
"Мне очень жаль, что не смогу сыграть на Олимпийских играх. Я с нетерпением жду возможности сыграть и стать частью этого. Я играл с болью в запястье на протяжении всего сезона как на грунте, так и на траве, поэтому мне приходится серьёзно относиться к рекомендациям врачей. Я буду следить за Олимпийскими играми из дома и болеть за всех датских спортсменов, и надеюсь и верю, что мы сможем привезти домой много медалей из Парижа. Вперёд, Дания", — написал Руне.
Отметим, что ранее теннисист снялся с грунтовых турниров в Умаге (Хорватия) и Гамбурге (Германия) также по причине проблем со здоровьем.
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