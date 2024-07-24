  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Хольгер Руне не сыграет на ОИ-2024
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хольгер Руне не сыграет на ОИ-2024

Теннис
Обновлено

Датчанин получил травму

Хольгер Руне не сыграет на ОИ-2024

Фото: Stockholm Open

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

16-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне не сыграет на Олимпийских играх в Париже из-за травмы запястья. Об этом теннисист написал в социальных сетях.

"Мне очень жаль, что не смогу сыграть на Олимпийских играх. Я с нетерпением жду возможности сыграть и стать частью этого. Я играл с болью в запястье на протяжении всего сезона как на грунте, так и на траве, поэтому мне приходится серьёзно относиться к рекомендациям врачей. Я буду следить за Олимпийскими играми из дома и болеть за всех датских спортсменов, и надеюсь и верю, что мы сможем привезти домой много медалей из Парижа. Вперёд, Дания", — написал Руне.

Отметим, что ранее теннисист снялся с грунтовых турниров в Умаге (Хорватия) и Гамбурге (Германия) также по причине проблем со здоровьем.

По теме
yellow-arrow
Россияне КАБ-ом разрушили дом бывшего спонсора Свитолиной в Харькове. ФОТО
yellow-arrow
Рафаэль Надаль: Пребывание на Олимпийских играх омолаживает
yellow-arrow
Янник Синнер стал первым лидером АТР за 24 года, который пропускает Олимпийские игры
Хольгер Руне
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости