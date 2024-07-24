Хольгер Руне не сыграет на ОИ-2024

16-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне не сыграет на Олимпийских играх в Париже из-за травмы запястья. Об этом теннисист написал в социальных сетях.

"Мне очень жаль, что не смогу сыграть на Олимпийских играх. Я с нетерпением жду возможности сыграть и стать частью этого. Я играл с болью в запястье на протяжении всего сезона как на грунте, так и на траве, поэтому мне приходится серьёзно относиться к рекомендациям врачей. Я буду следить за Олимпийскими играми из дома и болеть за всех датских спортсменов, и надеюсь и верю, что мы сможем привезти домой много медалей из Парижа. Вперёд, Дания", — написал Руне.

Отметим, что ранее теннисист снялся с грунтовых турниров в Умаге (Хорватия) и Гамбурге (Германия) также по причине проблем со здоровьем.