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Рафаэль Надаль: Пребывание на Олимпийских играх омолаживает

Теннис

Испанец поделился эмоциями

Рафаэль Надаль: Пребывание на Олимпийских играх омолаживает

Фото: Твіттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что игра на Олимпийских играх "омолаживает" его.

"Пребывание здесь омолаживает тебя, потому что это всё равно что вернуться к началу всего, без удобств тура. Например, когда мы играли небольшие турниры, а ты жил в общежитиях и совершенно других комнатах. Напоминание о том, откуда мы на самом деле пришли", — приводит слова Надаля Clay Tenis.

Напомним, Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008.

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Рафаэль Надаль
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