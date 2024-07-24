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Рафаэль Надаль: Пребывание на Олимпийских играх омолаживает
Испанец поделился эмоциями
Фото: Твіттер
22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что игра на Олимпийских играх "омолаживает" его.
"Пребывание здесь омолаживает тебя, потому что это всё равно что вернуться к началу всего, без удобств тура. Например, когда мы играли небольшие турниры, а ты жил в общежитиях и совершенно других комнатах. Напоминание о том, откуда мы на самом деле пришли", — приводит слова Надаля Clay Tenis.
Напомним, Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008.
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