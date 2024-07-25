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Чемпионка трех турниров серии Большого шлема завершит карьеру по окончании Олимпиады в Париже
Об этом она написала в соцсетях
фото - flashscore.com.ua
Бывшая первая ракетка мира, чемпионка трёх турниров серии "Большого шлема" Анжелика Кербер закончит спортивную карьеру на Олимпиада в Париже. Об этом спортсменка сообщила в личном аккаунте в соцсетях.
"Перед началом Олимпийских игр я уже могу сказать, что никогда их не забуду, потому что это будет мой последний профессиональный турнир в качестве теннисистки. Я люблю этот спорт всем сердцем и благодарна за воспоминания и возможности, которые он мне дал.
В детстве я могла только мечтать вырасти с ракеткой в руках и дойти до такого уровня. Теперь же я выделю время, чтобы впитать каждую секунду последних матчей на корте. Спасибо всем за поддержку. Она очень многое значит для меня", — написала Кербер.
Напомним, на Играх в Париже Анжелика Кербер выступит в женском одиночном разряде, а также в парном с соотечественницей Лаурой Зигемунд.
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