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Украинские теннисистки узнали соперниц на старте Олимпиады
Четыре украинки сыграют в стартовом раунде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки получили соперниц на Олимпиаде-2024.
Стоит отметить, что Украина имеет максимальное представительство в одиночном разряде среди женщин.
Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская выполнили все необходимые условия для участия в Олимпиаде и квалифицировались напрямую, а участие Ангелины Калининой в индивидуальном порядке было подтверждено Международной федерацией тенниса.
Одиночный турнир
Марта Костюк (Украина, WTA № 19) - Юлия Путинцева (Казахстан, WTA № 30)
Даяна Ястремская (Украина, WTA № 26) - Лаура Пигосси (Бразилия, WTA № 110)
Элина Свитолина (Украина, WTA № 31) - Моюка Учиджима (Япония, WTA №66)
Ангелина Калинина (Украина, WTA № 47) - Аранча Рус (Нидерланды, WTA № 62)
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