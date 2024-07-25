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Украинские теннисистки узнали соперниц на старте Олимпиады

Теннис

Четыре украинки сыграют в стартовом раунде

Украинские теннисистки узнали соперниц на старте Олимпиады

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки получили соперниц на Олимпиаде-2024.

Стоит отметить, что Украина имеет максимальное представительство в одиночном разряде среди женщин.

Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская выполнили все необходимые условия для участия в Олимпиаде и квалифицировались напрямую, а участие Ангелины Калининой в индивидуальном порядке было подтверждено Международной федерацией тенниса.

Одиночный турнир

Марта Костюк (Украина, WTA № 19) - Юлия Путинцева (Казахстан, WTA № 30)

Даяна Ястремская (Украина, WTA № 26) - Лаура Пигосси (Бразилия, WTA № 110)

Элина Свитолина (Украина, WTA № 31) - Моюка Учиджима (Япония, WTA №66)

Ангелина Калинина (Украина, WTA № 47) - Аранча Рус (Нидерланды, WTA № 62)

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