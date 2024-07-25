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Теннисная звезда. Известно, кто будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024
Об этом рассказала сама теннисистка
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.
Церемония открытия Игр-2024 состоится в пятницу, 26 июля. Ее начало - в 20:30.
Напомним, что Украина имеет максимальное представительство в одиночном разряде среди женщин.
Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская выполнили все необходимые условия для участия в Олимпиаде и квалифицировались напрямую, а участие Ангелины Калининой в индивидуальном порядке было подтверждено Международной федерацией тенниса.
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