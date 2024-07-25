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Теннисная звезда. Известно, кто будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024

Теннис
Обновлено

Об этом рассказала сама теннисистка

Теннисная звезда. Известно, кто будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Церемония открытия Игр-2024 состоится в пятницу, 26 июля. Ее начало - в 20:30.

Напомним, что Украина имеет максимальное представительство в одиночном разряде среди женщин.

Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская выполнили все необходимые условия для участия в Олимпиаде и квалифицировались напрямую, а участие Ангелины Калининой в индивидуальном порядке было подтверждено Международной федерацией тенниса.

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Элина Свитолина
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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