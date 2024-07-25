Чемпионка Уимблдона-2022 снялась с Олимпийских игр в Париже

Победительница Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина не выступит на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Представительницу Казахстана в женской одиночной сетке заменит австралийская теннисистка Дарья Савилл. В миксте вместо пары Рыбакина/Бублик выступят Надия Подороска и Максимо Гонсалес из Аргентины.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах "Ролан Гаррос" участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдёт завтра, 26 июля.