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Надаль отменил тренировки в преддверии ОИ-2024
Теннисист почувствовал боли в бедре
фото - atptour.com
22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль отменил две тренировки, запланированные на четверг, 25 июля. Испанец почувствовал боль в бедре на одном из предыдущих занятий, пишет Marca.
Ранее стало известно, что в первом круге теннисного турнира Олимпийских игр 2024 года Надаль встретится с венгром Мартоном Фучовичем.
Отметим, что в случае побед Джоковича и Надаля в своих матчах в первом раунде олимпийского турнира они сыграют между собой во втором круге.
Напомним, Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008.
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