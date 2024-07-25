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Элина Свитолина: Есть определенные проблемы со спиной
Теннисистка рискует недоиграть турнир
Фото - Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своем настрое накануне Олимпийских игр в Париже, а также оценила соперницу Моюке Учиджиму.
О своей первой сопернице на Олимпиаде - 66-й ракетке мира Моюке Учиджиме из Японии
- Очень непростая соперница, она неплохо играла в конце года. Она в неплохой форме, видела несколько матчей. Очень солидная соперница.
О проблемах со спиной и восстановлении
- Для меня было очень важно отдохнуть, потому что есть определенные проблемы со спиной, которые вылезают, когда я играю турниры. Отдохнула немного, с дочкой, родителями. Потренировалась неделю — нормально, чувствую себя хорошо. Посмотрим. Сейчас чувствую себя хорошо, моя травма — это не что-то новое, я знаю, как с ней справляться. Посмотрим, надеюсь, что все будет хорошо.
О том, что не будет жить в Олимпийской деревне
- У меня есть проблемы со здоровьем, спиной. Не могу долго сидеть, потому что потом надо три часа массировать все седалищные нервы, которые зажимают немного. Поэтому решила, что буду рядом, сняла здесь квартиру. Мне так комфортнее и для здоровья тоже. Я завтра еду на открытия и буду там, увижу всех.
Напомним, что Элина Свитолина уже выигрывала награды. Бронзовую медаль украинка добыла в Токио.
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