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Елена Рыбакина: Мой организм пока так и не восстановился

Теннис

Теннисистка рассказала, почему снялась с соревнований

Елена Рыбакина: Мой организм пока так и не восстановился

globallookpress.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победительница Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина объяснила своё снятие с Олимпийских игр — 2024. Обращение теннисистки опубликовала Федерация тенниса Казахстана (ФТК).

"После Уимблдонского турнира я заболела острым бронхитом, и, несмотря на попытки вернуться к тренировкам, мой организм пока так и не восстановился. Врачи категорически запретили мне выходить на корт.

Мне очень жаль, что я не смогу оправдать ваши надежды и выступить за нашу сборную на Олимпиаде в Париже. Я была так близка к медали в Токио и тщательно готовилась к парижским играм, чтобы завоевать золото для Казахстана. К сожалению, болезнь не дала этим планам сбыться", — приводит слова Рыбакиной ФТК.

Представительницу Казахстана в женской одиночной сетке заменит австралийская теннисистка Дарья Сэвилл.

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Елена Рыбакина
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