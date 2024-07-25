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Елена Рыбакина: Мой организм пока так и не восстановился
Теннисистка рассказала, почему снялась с соревнований
globallookpress.com
Победительница Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина объяснила своё снятие с Олимпийских игр — 2024. Обращение теннисистки опубликовала Федерация тенниса Казахстана (ФТК).
"После Уимблдонского турнира я заболела острым бронхитом, и, несмотря на попытки вернуться к тренировкам, мой организм пока так и не восстановился. Врачи категорически запретили мне выходить на корт.
Мне очень жаль, что я не смогу оправдать ваши надежды и выступить за нашу сборную на Олимпиаде в Париже. Я была так близка к медали в Токио и тщательно готовилась к парижским играм, чтобы завоевать золото для Казахстана. К сожалению, болезнь не дала этим планам сбыться", — приводит слова Рыбакиной ФТК.
Представительницу Казахстана в женской одиночной сетке заменит австралийская теннисистка Дарья Сэвилл.
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