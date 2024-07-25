Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович: Надеюсь, что добьюсь успеха в этот раз
Теннисист поделился ожиданиями от Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от своего выступления на Олимпийских играх — 2024 в Париже.
"Люди всегда будут говорить о том, кто является фаворитом. Я ничего не выигрывал с августа, что даёт людям повод перестать верить в меня. Это может послужить мне мотивацией, потому что в меня уже много раз не верили, но я всегда возвращался. Ожидания от Олимпийских игр высоки. Они создают для меня личную мотивацию подойти к турниру наилучшим образом и получить высочайший результат. К сожалению, ранее я проигрывал в полуфинале. Но я надеюсь, что добьюсь успеха в этот раз", — сказал Джокович на пресс-конференции.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа.
Популярное сейчас
- Франция U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Евро-2024 U-19
- Олимпия - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- ЛК. Старт Полесья, Днепр-1 официально исключен, соперники для наших конкурентов в Таблице коэффициентов
- Украинские теннисистки узнали соперниц на старте Олимпиады
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО