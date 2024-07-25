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Новак Джокович: Надеюсь, что добьюсь успеха в этот раз

Теннис

Теннисист поделился ожиданиями от Олимпиады

Новак Джокович: Надеюсь, что добьюсь успеха в этот раз

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от своего выступления на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

"Люди всегда будут говорить о том, кто является фаворитом. Я ничего не выигрывал с августа, что даёт людям повод перестать верить в меня. Это может послужить мне мотивацией, потому что в меня уже много раз не верили, но я всегда возвращался. Ожидания от Олимпийских игр высоки. Они создают для меня личную мотивацию подойти к турниру наилучшим образом и получить высочайший результат. К сожалению, ранее я проигрывал в полуфинале. Но я надеюсь, что добьюсь успеха в этот раз", — сказал Джокович на пресс-конференции.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа.

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