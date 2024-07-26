Новак Джокович высказался о возможном завершении карьеры

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" вторая ракетка мира Новак Джокович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

"У меня и близко нет мыслей о завершении карьеры. Хотя, возможно, многие люди хотели бы, чтобы я закончил с теннисом", — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, 37-летний Джокович сыграет на Олимпийских играх в Париже только в одиночном разряде.