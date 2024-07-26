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Новак Джокович высказался о возможном завершении карьеры
Сейчас сербу 37 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" вторая ракетка мира Новак Джокович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.
"У меня и близко нет мыслей о завершении карьеры. Хотя, возможно, многие люди хотели бы, чтобы я закончил с теннисом", — сказал Джокович на пресс-конференции.
Напомним, 37-летний Джокович сыграет на Олимпийских играх в Париже только в одиночном разряде.
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