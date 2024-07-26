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Рафаэль Надаль приступил к тренировкам перед стартом олимпийского теннисного турнира
Испанец настроен принять участие в соревнованиях
Johan Lilja
22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль возобновил тренировки перед стартом теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже.
Сегодня, 26 июля, Надаль вышел на корты "Ролан Гаррос" вместе с соотечественником, третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом, с которым примет участие в парном турнире Олимпиады-2024. В первом круге одиночного разряда Надаль сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, а в случае выхода в следующий раунд его соперником может быть Новак Джокович.
Ранее испанский теннисист отменил две тренировки, запланированные на четверг, 25 июля.
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