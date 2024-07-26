  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рафаэль Надаль приступил к тренировкам перед стартом олимпийского теннисного турнира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэль Надаль приступил к тренировкам перед стартом олимпийского теннисного турнира

Теннис

Испанец настроен принять участие в соревнованиях

Рафаэль Надаль приступил к тренировкам перед стартом олимпийского теннисного турнира

Johan Lilja

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль возобновил тренировки перед стартом теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Сегодня, 26 июля, Надаль вышел на корты "Ролан Гаррос" вместе с соотечественником, третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом, с которым примет участие в парном турнире Олимпиады-2024. В первом круге одиночного разряда Надаль сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, а в случае выхода в следующий раунд его соперником может быть Новак Джокович.

Ранее испанский теннисист отменил две тренировки, запланированные на четверг, 25 июля.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович высказался о возможном завершении карьеры
yellow-arrow
Тренер Надаля не уверен в участии испанца на ОИ-2024
yellow-arrow
Новак Джокович: Надеюсь, что добьюсь успеха в этот раз
Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости