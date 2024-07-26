Янник Синнер сыграет на турнире в Монреале и Цинциннати

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет на хардовом турнире категории "Мастерс" в Монреале (Канада), который пройдёт с 6 по 11 августа. Об этом пишет Corriere dello Sport.

По данным источника, Синнер также сыграет на "Мастерсе" в Цинциннати (США), который состоится с 12 по 18 августа.

Итальянский теннисист является действующим чемпионом соревнований в Канаде, и ему необходимо защищать рейтинговые очки.

Напомним, ранее 22-летний Синнер сообщил, что не сможет принять участие в Олимпийских играх — 2024 из-за тонзиллита.