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Алькарас: Рафаэль Надаль в лучшей форме

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Дуэт испанцев не будет изменен

Алькарас: Рафаэль Надаль в лучшей форме

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас оценил состояние 22-кратного победителя турниров "Большого шлема", экс первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля в преддверии старта Олимпийских игр — 2024 в Париже.

"С Рафой всё в порядке, он в лучшей форме. У него, как обычно, всё хорошо", — приводит слова Алькараса Sportskeeda.

Карлос Алькарас в паре с Рафаэлем Надалем сразится с аргентинцами Максимо Гонсалесом и Андресом Мольтени в первом круге парного разряда Олимпийских игр — 2024.

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