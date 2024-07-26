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Алькарас: Рафаэль Надаль в лучшей форме
Дуэт испанцев не будет изменен
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас оценил состояние 22-кратного победителя турниров "Большого шлема", экс первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля в преддверии старта Олимпийских игр — 2024 в Париже.
"С Рафой всё в порядке, он в лучшей форме. У него, как обычно, всё хорошо", — приводит слова Алькараса Sportskeeda.
Карлос Алькарас в паре с Рафаэлем Надалем сразится с аргентинцами Максимо Гонсалесом и Андресом Мольтени в первом круге парного разряда Олимпийских игр — 2024.
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