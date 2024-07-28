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Свитолина: Грунт ужаснее на Олимпиаде, чем на Ролан Гаррос. ITF решили не тратить много денег
Украинка прокомментировала победу в 1/32 финала турнира ОИ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина отметила недостатки в организационных моментах.
“На самом деле не чувствуется как Ролан Гаррос. Потому что и баннеры другие, и корт немного другой, много ямок. Грунт другой вообще. Сейчас уже я настроена на Олимпиаду, олимпийский дух — когда надеваешь украинский цвет совсем другое настроение.
Грунт хуже на Олимпиаде, чем на Ролан Гаррос. ITF решили, пожалуй, не тратить много денег, потому что Ролан Гаррос славится хорошими кортами. Они за ними присматривают очень пристально".
"Я настраивалась на мощный матч, потому что она может сильно играть. Она выиграла много турниров, не топ, но WTA 125. Потому я себя настраивала, что нужно фокусироваться на каждом розыгрыше. Я рада, что смогла вернуться в игру, потому что был ранний брейк с ее стороны. Было непросто сначала, потому что волнение играет свою роль и нужно справляться с этим", – заявила теннисистка.
Завтра в 21:30 Свитолина сыграет в следующем раунде против американки Джессики Пегулы (№6).
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