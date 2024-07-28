Свитолина: Грунт ужаснее на Олимпиаде, чем на Ролан Гаррос. ITF решили не тратить много денег

Элина Свитолина отметила недостатки в организационных моментах.

“На самом деле не чувствуется как Ролан Гаррос. Потому что и баннеры другие, и корт немного другой, много ямок. Грунт другой вообще. Сейчас уже я настроена на Олимпиаду, олимпийский дух — когда надеваешь украинский цвет совсем другое настроение.

Грунт хуже на Олимпиаде, чем на Ролан Гаррос. ITF решили, пожалуй, не тратить много денег, потому что Ролан Гаррос славится хорошими кортами. Они за ними присматривают очень пристально".