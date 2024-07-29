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Пегула обыгрывала Свитолину в четырех последних встречах
Неутешительная статистика в преддверии сегодняшнего матча
фото - Getty Images
В 1/16 финала олимпийского турнира по теннису Элина Свитолина выйдет на корт против 6-й ракетки Джессики Пегулы. Это будет их шестой поединок.
Впервые спортсменки пересеклись в 1/32 соревнования в Абу-Даби в январе 2021 года. Тогда одесситка праздновала победу (6:4, 6:3). Но в дальнейшем выигрывала только представительница США.
В частности, в 2021-м американка завоевала викторию в ⅛ Открытого чемпионата Австралии (6:4, 3:6, 6:3) и на аналогичной стадии в Индиан-Уэллс (6:1, 6:1). В прошлом году Джессика снова оказалась сильнее в ¼ турнира в Вашингтоне (4:6, 6:3, 6:4) и 1/16 US Open (6:4, 4:6, 6:2).
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