Пегула обыгрывала Свитолину в четырех последних встречах

В 1/16 финала олимпийского турнира по теннису Элина Свитолина выйдет на корт против 6-й ракетки Джессики Пегулы. Это будет их шестой поединок.

Впервые спортсменки пересеклись в 1/32 соревнования в Абу-Даби в январе 2021 года. Тогда одесситка праздновала победу (6:4, 6:3). Но в дальнейшем выигрывала только представительница США.

В частности, в 2021-м американка завоевала викторию в ⅛ Открытого чемпионата Австралии (6:4, 3:6, 6:3) и на аналогичной стадии в Индиан-Уэллс (6:1, 6:1). В прошлом году Джессика снова оказалась сильнее в ¼ турнира в Вашингтоне (4:6, 6:3, 6:4) и 1/16 US Open (6:4, 4:6, 6:2).