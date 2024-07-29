  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович: Для меня нелогичны правила Олимпиады
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович: Для меня нелогичны правила Олимпиады

Теннис

Серб возмущен тем, как выбирают запасных игроков

Новак Джокович: Для меня нелогичны правила Олимпиады

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал регламент Олимпиады в Париже. В частности, серб был недоволен, что Энди Маррея, который снялся с турнира, в одиночном разряде заменил парник Мэттью Эбден.

Примечательно, что Эбден до матча с Джоковичем последний раз в одиночном разряде выступал в 2022 году.

"Я действительно не понимаю правил. Они действительно нелогичны для меня. Честно говоря, я не думаю, что это хороший имидж для спорта. Было много запасных игроков в одиночном разряде, у которых было много времени и которых можно было вызвать. Этого я не понимаю", — приводит слова Джоковича AP News.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа.

По теме
yellow-arrow
Ястремская после победы в первом раунде: Думаю, следующий круг будет тоже нелегкий, но внутри будет спокойнее
yellow-arrow
Пегула обыгрывала Свитолину в четырех последних встречах
yellow-arrow
Свитолина: Грунт ужаснее на Олимпиаде, чем на Ролан Гаррос. ITF решили не тратить много денег
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости