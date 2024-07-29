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Новак Джокович: Для меня нелогичны правила Олимпиады
Серб возмущен тем, как выбирают запасных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал регламент Олимпиады в Париже. В частности, серб был недоволен, что Энди Маррея, который снялся с турнира, в одиночном разряде заменил парник Мэттью Эбден.
Примечательно, что Эбден до матча с Джоковичем последний раз в одиночном разряде выступал в 2022 году.
"Я действительно не понимаю правил. Они действительно нелогичны для меня. Честно говоря, я не думаю, что это хороший имидж для спорта. Было много запасных игроков в одиночном разряде, у которых было много времени и которых можно было вызвать. Этого я не понимаю", — приводит слова Джоковича AP News.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа.
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