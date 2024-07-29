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Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли во второй круг парного разряда на Олимпиаде-2024

Теннис

Хорошую игру продемонстрировали украинки

Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли во второй круг парного разряда на Олимпиаде-2024

Фото: champion.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

29 июля Марта Костюк и Даяна Ястремская провели матч первого круга в парном разряде на Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры-2024. Женский парный разряд. Первый круг

Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Магда Линетт / Алиция Росольская (Польша) – 6:4, 6:1

Соперницами украинского тандема стали Магда Линетт и Алиция Росольская. Матч завершился уверенной победой Ястремской и Костюк.

Напомним, что Марта Костюк вышла в третий круг одиночного разряда, в то время как Даяна Ястремская выбыла из дальнейшей борьбы.

Марта и Даяна вошли во второй круг парного разряда, где сыграют против Се Шувэй и Цао Цзяи из Тайваня.

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