Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли во второй круг парного разряда на Олимпиаде-2024
Хорошую игру продемонстрировали украинки
Фото: champion.com.ua
29 июля Марта Костюк и Даяна Ястремская провели матч первого круга в парном разряде на Олимпиаде-2024.
Олимпийские игры-2024. Женский парный разряд. Первый круг
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Магда Линетт / Алиция Росольская (Польша) – 6:4, 6:1
Соперницами украинского тандема стали Магда Линетт и Алиция Росольская. Матч завершился уверенной победой Ястремской и Костюк.
Напомним, что Марта Костюк вышла в третий круг одиночного разряда, в то время как Даяна Ястремская выбыла из дальнейшей борьбы.
Марта и Даяна вошли во второй круг парного разряда, где сыграют против Се Шувэй и Цао Цзяи из Тайваня.
Популярное сейчас
- Известно, кто будет в Украине транслировать матч Партизан - Динамо
- Будет медальный бой. Харлан вышла в полуфинал Олимпиады-2024 на турнире саблисток
- Официально. Защитник Шахтера перешел в европейский клуб
- Чемпионка трех турниров серии Большого шлема завершит карьеру по окончании Олимпиады в Париже
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО