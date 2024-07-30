Янник Синнер сыграет на Мастерсе в Монреале

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет на грядущем "Мастерсе" в Монреале (Канада), который пройдёт с 6 по 12 августа. Он прибудет на соревнования завтра, 31 июля, чтобы подготовиться к защите титула. Об этом сообщила директор турнира Валери Тетров в подкасте Match Point Canada.

Напомним, в прошлогоднем финале итальянец обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:1. Тогда Синнер впервые в карьере стал победителем турнира серии "Мастерс".

Сегодня, 30 июля, также стало известно, что на "Мастерсе" в Монреале (Канада) не сыграет 24-кратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Новак Джокович.