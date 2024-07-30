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Янник Синнер сыграет на Мастерсе в Монреале

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Янник Синнер сыграет на Мастерсе в Монреале

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет на грядущем "Мастерсе" в Монреале (Канада), который пройдёт с 6 по 12 августа. Он прибудет на соревнования завтра, 31 июля, чтобы подготовиться к защите титула. Об этом сообщила директор турнира Валери Тетров в подкасте Match Point Canada.

Напомним, в прошлогоднем финале итальянец обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:1. Тогда Синнер впервые в карьере стал победителем турнира серии "Мастерс".

Сегодня, 30 июля, также стало известно, что на "Мастерсе" в Монреале (Канада) не сыграет 24-кратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Новак Джокович.

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Комментарии
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владимир009 (киев)
30.07.2024 в 16:14
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Комментарии 1
владимир009 (киев)
30.07.2024 в 16:14
Молодец
Ответить
0
0

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