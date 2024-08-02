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Людмила Киченок: Так не должно происходить. У нас были хорошие шансы пройти дальше

Теннис
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Теннисистка прокомментировала вылет с олимпийского турнира

Людмила Киченок: Так не должно происходить. У нас были хорошие шансы пройти дальше

Фото: twitter Billie Jean King Cup

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В ¼ финала сестры Киченок уступили испанскому тандему Букса / Соррибес-Тормо (6:3, 2:6, 12:10). Людмила отметила ошибки, которые стоили выхода в следующий этап.

"Что было не так в первом сете? Думаю, мы немного нервничали. Пытались найти против них какую-нибудь тактику, которая бы работала. Очень торопились в первом сете. Пытались активно играть сами, но допускали ошибки. Начали на них давить и это сработало. Полагаю, что энергия тоже была".

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"Третий сет? Так не должно происходить. Но так вышло. Когда мы повели 7:3, нам нужно было активнее и агрессивнее играть, еще больше брать инициативу в свои руки и доигрывать матч самим, не ждать ошибок. Где-то мы мягко сыграли на супертайбрейке. У нас были очень хорошие шансы пройти дальше, но не получилось”, – сказала Людмила.

На своем предыдущем турнире в парном разряде в Берлине сестры также проиграли в ¼.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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