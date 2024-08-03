Джокович: На этой неделе я двигаюсь гораздо лучше, чем на Уимблдоне

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своих ожиданиях от финального матча Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция) против испанца Карлоса Алькараса (АТР №3). Его слова цитирует Punto de Break:

"Необходимость играть против Карлоса, возможно, сейчас является величайшим испытанием, с которым можно столкнуться на корте. Особенно на том корте, где он выиграл Ролан Гаррос менее двух месяцев назад. На этом стадионе мы встречались только один раз, в прошлом году в полуфинале Ролан Гаррос, но несколько недель назад я проиграл ему в финале Уимблдона. В этом матче он выглядел очень уверенным.

Думаю, что на этой неделе я двигаюсь гораздо лучше, чем на Уимблдоне, и чувствую себя гораздо лучше. Могу только надеяться, что в воскресенье, когда я выйду на корт, у меня будет возможность показать свой лучший теннис. В каком-то смысле в этом финале мне терять нечего, потому что медаль уже обеспечена" – сказал Новак.