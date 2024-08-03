  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Молчанов проиграл в финале парного челленджера в Германии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Молчанов проиграл в финале парного челленджера в Германии

Теннис
Обновлено

Денис без титула

Молчанов проиграл в финале парного челленджера в Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Денис Молчанов проиграл в финале "челленджера" в Люденшайде (Германия). В решающем матче парного турнира наш спортсмен вместе со своим партнером по команде, представителем Нидерландов Матле Мидлкопом проиграли паре Дэвид Пэлл/Барт Стевенс.

Счет встречи 2-1 (6-4; 2-6; 10-8) в пользу триумфаторов соревнований. Матч продолжался 1 час 22 минуты.

Для украинского спортсмена это уже 68-й парный финал в карьере на турнирах серии "челленджер". Всего в активе Молчанова 37 титулов.

Напомним, ранее Джокович поделился ожиданиями от финала ОИ-2024.

По теме
yellow-arrow
Джокович: На этой неделе я двигаюсь гораздо лучше, чем на Уимблдоне
yellow-arrow
Швёнтек: На этих Играх я пыталась показать свой максимум
yellow-arrow
Карлос Алькарас вышел в финал одиночного разряда на Олимпиаде в Париже
Денис Молчанов
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости