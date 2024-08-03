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Молчанов проиграл в финале парного челленджера в Германии
Денис без титула
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Денис Молчанов проиграл в финале "челленджера" в Люденшайде (Германия). В решающем матче парного турнира наш спортсмен вместе со своим партнером по команде, представителем Нидерландов Матле Мидлкопом проиграли паре Дэвид Пэлл/Барт Стевенс.
Счет встречи 2-1 (6-4; 2-6; 10-8) в пользу триумфаторов соревнований. Матч продолжался 1 час 22 минуты.
Для украинского спортсмена это уже 68-й парный финал в карьере на турнирах серии "челленджер". Всего в активе Молчанова 37 титулов.
Напомним, ранее Джокович
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