Джокович выиграл олимпийский турнир. В обоих сетах все решилось в тай-брейках

Сербский спортсмен в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса (№3). Партии проходили в напряженной борьбе без существенного превосходства ни одного из претендентов на золото.

Оба сета завершились со счетом 6:6, поэтому победителя пришлось определять в тай-брейках. И на этом этапе Новак показал мастер-класс (7:3, 7:2).

В 2008 году Джокович получил бронзу на ОИ в Пекине. Для Алькараса это первая медаль турнира. Символично, что серб завоевал дебютную награду на Олимпиаде также в возрасте 21 года.