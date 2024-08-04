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Джокович выиграл олимпийский турнир. В обоих сетах все решилось в тай-брейках

Теннис

Молодой оппонент создал немало проблем

Джокович выиграл олимпийский турнир. В обоих сетах все решилось в тай-брейках

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сербский спортсмен в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса (№3). Партии проходили в напряженной борьбе без существенного превосходства ни одного из претендентов на золото.

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Оба сета завершились со счетом 6:6, поэтому победителя пришлось определять в тай-брейках. И на этом этапе Новак показал мастер-класс (7:3, 7:2).

В 2008 году Джокович получил бронзу на ОИ в Пекине. Для Алькараса это первая медаль турнира. Символично, что серб завоевал дебютную награду на Олимпиаде также в возрасте 21 года.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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