Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович выиграл олимпийский турнир. В обоих сетах все решилось в тай-брейках
Молодой оппонент создал немало проблем
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский спортсмен в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса (№3). Партии проходили в напряженной борьбе без существенного превосходства ни одного из претендентов на золото.
Оба сета завершились со счетом 6:6, поэтому победителя пришлось определять в тай-брейках. И на этом этапе Новак показал мастер-класс (7:3, 7:2).
В 2008 году Джокович получил бронзу на ОИ в Пекине. Для Алькараса это первая медаль турнира. Символично, что серб завоевал дебютную награду на Олимпиаде также в возрасте 21 года.
Популярное сейчас
- Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Потенциального соперника узнает победитель пары Динамо/Рейнджерс
- Ворскла - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Барселона победила Реал в товарищеском матче. Лунин на поле не вышел
- Чжэн Циньвэнь впервые в карьере обыграла первую ракетку мира
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Ольга Харлан: Я не старею вообще