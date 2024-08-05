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Карлос Алькарас: Уезжаю с потрясающей серебряной медалью и с высоко поднятой головой
Испанец потерпел поражение в финальном матче
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост на своей странице в социальных сетях после поражения в финале Олимпийских игр в Париже (Франция).
"Уезжаю с потрясающей серебряной медалью и с высоко поднятой головой после невероятной борьбы. Новак, поздравляю с золотом, которое ты так долго ждал", — написал Алькарас, сопроводив пост фотографией с медальной церемонии.
21-летний Алькарас принимал участие в Олимпиаде впервые. После финального матча Карлос не смог сдержать эмоций и расплакался. В нынешнем сезоне он выиграл два турнира серии "Большого шлема" — "Ролан Гаррос" и "Уимблдон".
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