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Надаль поблагодарил Алькараса за медаль для Испании

Теннис

Карлос взял серебро на Олимпийских играх в Париже

Надаль поблагодарил Алькараса за медаль для Испании

Johan Lilja

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на поражение своего соотечественника Карлоса Алькараса в финале Олимпийских игр.

"Карлос, хоть я и знаю, что сегодня тяжёлый день для тебя, но цени медаль, которая очень важна для всей страны. Со временем ты увидишь, что она важна и для тебя. Спасибо за эту невероятную неделю и за медаль, которую ты подарил испанскому спорту. Обнимаю", – написал Надаль в соцсети X (ранее Twitter).

В матче за золотую медаль 21-летний Алькарас уступил 38-летнему Новаку Джоковичу.

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Рафаэль Надаль
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