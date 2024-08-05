Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль поблагодарил Алькараса за медаль для Испании
Карлос взял серебро на Олимпийских играх в Париже
Johan Lilja
22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на поражение своего соотечественника Карлоса Алькараса в финале Олимпийских игр.
"Карлос, хоть я и знаю, что сегодня тяжёлый день для тебя, но цени медаль, которая очень важна для всей страны. Со временем ты увидишь, что она важна и для тебя. Спасибо за эту невероятную неделю и за медаль, которую ты подарил испанскому спорту. Обнимаю", – написал Надаль в соцсети X (ранее Twitter).
В матче за золотую медаль 21-летний Алькарас уступил 38-летнему Новаку Джоковичу.
Популярное сейчас
- Ребров: После матча с Румынией зашли в раздевалку, а некоторые игроки сидели в телефонах и смотрели, какая у них оценка
- Серебро как дополнение к золоту и бронзе накануне. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Потенциального соперника узнает неудачник пары Кривбасс/Виктория
- Прогноз на финал Олимпиады: Джокович в шаге от статуса лучшего игрока в истории
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Ребров: У меня один вопрос - почему на Олимпиаду не поехал Бондаренко?