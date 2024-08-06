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Рейтинг WTA. Ястремская все ближе к Костюк, Свитолина теряет позиции, падение Страховой и Байндль
Результаты украинок после обновления
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк сохраняет статус лучшей теннисистки страны. Даяна Ястремская стремится сразиться за это звание в ближайшем будущем, а пока отставание составляет 318 очков.
Элина Свитолина опускается ниже на 3 места. Наиболее существенные изменения претерпели позиции Валерии Страховой и Екатерины Байндль. Последняя покидает топ-300.
- 20. (-1) Костюк Марта
- 27. (+1) Ястремская Даяна
- 34. (-3) Свитолина Элина
- 49. (-2) Калинина Ангелина
- 85. (-1) Цуренко Леся
- 128. Снигур Дарья
- 151. Стародубцева Юлия
- 170. (-3) Завацкая Катарина
- 223. (+3) Соболева Анастасия
- 275. (-11) Страхова Валерия
- 310. (-39) Байндль Екатерина
Добавим, что Екатерина Володько сделала 2 шага к топ-300 (№322).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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жажа_the_best (Харьков)
06.08.2024 в 04:43
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