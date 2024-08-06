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Рейтинг WTA. Ястремская все ближе к Костюк, Свитолина теряет позиции, падение Страховой и Байндль

Теннис
Обновлено

Результаты украинок после обновления

Рейтинг WTA. Ястремская все ближе к Костюк, Свитолина теряет позиции, падение Страховой и Байндль

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Марта Костюк сохраняет статус лучшей теннисистки страны. Даяна Ястремская стремится сразиться за это звание в ближайшем будущем, а пока отставание составляет 318 очков.

Элина Свитолина опускается ниже на 3 места. Наиболее существенные изменения претерпели позиции Валерии Страховой и Екатерины Байндль. Последняя покидает топ-300.

  • 20. (-1) Костюк Марта
  • 27. (+1) Ястремская Даяна
  • 34. (-3) Свитолина Элина
  • 49. (-2) Калинина Ангелина
  • 85. (-1) Цуренко Леся
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  • 128. Снигур Дарья
  • 151. Стародубцева Юлия
  • 170. (-3) Завацкая Катарина
  • 223. (+3) Соболева Анастасия
  • 275. (-11) Страхова Валерия
  • 310. (-39) Байндль Екатерина

Добавим, что Екатерина Володько сделала 2 шага к топ-300 (№322).

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Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина Дарья Снигур
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
06.08.2024 в 04:43
В Свитолину уже не верю. Старая и безхарактерная. А вот на Ястремскую возлагаю большие надежды. Верю что она станет первой украинской тенисиськой которая выиграет турнир Гранд Шлема! Правда Даяна??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
06.08.2024 в 04:43
В Свитолину уже не верю. Старая и безхарактерная. А вот на Ястремскую возлагаю большие надежды. Верю что она станет первой украинской тенисиськой которая выиграет турнир Гранд Шлема! Правда Даяна??
Ответить
0
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