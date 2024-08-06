Рейтинг ATP. Марченко – в топ-300, прыжок Урсу, прогресс Сачко, провал Кравченко и Ваншельбойма

Илья Марченко сохраняет статус лучшего теннисиста страны, но уже скоро его может сместить Вадим Урсу. Расстояние между соотечественниками составляет всего 6 очков.

Также отметим неплохой прогресс вошедшего в топ-400 Виталия Сачко. Самые неудачные выступления были у Эрика Ваншельбойма и Георгия Кравченко (-38 позиций).

300. (+4) Марченко Илья

Марченко Илья 312. (+26) Урсу Вадим

Урсу Вадим 397. (+12) Сачко Виталий

Сачко Виталий 466. (+1) Белинский Вячеслав

Белинский Вячеслав 481. (+6) Приходько Олег

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487. (-21) Ваншельбойм Эрик

Ваншельбойм Эрик 495. Овчаренко Александр

Овчаренко Александр 498. (+21) Джавакян Юрйй

Джавакян Юрйй 504. (-3) Крутых Алексей

Крутых Алексей 561. Орлов Владислав

Возглавляет рейтинг итальянец Янник Зиннер.