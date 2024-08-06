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Рейтинг ATP. Марченко – в топ-300, прыжок Урсу, прогресс Сачко, провал Кравченко и Ваншельбойма

Теннис

Результаты украинцев после обновления

Рейтинг ATP. Марченко – в топ-300, прыжок Урсу, прогресс Сачко, провал Кравченко и Ваншельбойма

фото - btu.org.ua

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Илья Марченко сохраняет статус лучшего теннисиста страны, но уже скоро его может сместить Вадим Урсу. Расстояние между соотечественниками составляет всего 6 очков.

Также отметим неплохой прогресс вошедшего в топ-400 Виталия Сачко. Самые неудачные выступления были у Эрика Ваншельбойма и Георгия Кравченко (-38 позиций).

  • 300. (+4) Марченко Илья
  • 312. (+26) Урсу Вадим
  • 397. (+12) Сачко Виталий
  • 466. (+1) Белинский Вячеслав
  • 481. (+6) Приходько Олег
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  • 487. (-21) Ваншельбойм Эрик
  • 495. Овчаренко Александр
  • 498. (+21) Джавакян Юрйй
  • 504. (-3) Крутых Алексей
  • 561. Орлов Владислав

Возглавляет рейтинг итальянец Янник Зиннер.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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