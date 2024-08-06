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Рейтинг ATP. Марченко – в топ-300, прыжок Урсу, прогресс Сачко, провал Кравченко и Ваншельбойма
Результаты украинцев после обновления
фото - btu.org.ua
Илья Марченко сохраняет статус лучшего теннисиста страны, но уже скоро его может сместить Вадим Урсу. Расстояние между соотечественниками составляет всего 6 очков.
Также отметим неплохой прогресс вошедшего в топ-400 Виталия Сачко. Самые неудачные выступления были у Эрика Ваншельбойма и Георгия Кравченко (-38 позиций).
- 300. (+4) Марченко Илья
- 312. (+26) Урсу Вадим
- 397. (+12) Сачко Виталий
- 466. (+1) Белинский Вячеслав
- 481. (+6) Приходько Олег
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- 487. (-21) Ваншельбойм Эрик
- 495. Овчаренко Александр
- 498. (+21) Джавакян Юрйй
- 504. (-3) Крутых Алексей
- 561. Орлов Владислав
Возглавляет рейтинг итальянец Янник Зиннер.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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