Новак Джокович сыграет на Мастерсе в Шанхае

Сербский теннисист вторая ракетка мира, чемпион Олимпийских игр — 2024 Новак Джокович впервые за пять лет выступит на "Мастерсе" в Шанхае (Китай), пишет пресс-служба соревнований.

Представитель Сербии является четырёхкратным чемпионом соревнований в Шанхае. Турнир состоится со 2 по 13 октября. "Мастерс" пройдёт на хардовом покрытии. В соревнованиях примут участие 96 теннисистов.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.