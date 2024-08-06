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Новак Джокович сыграет на Мастерсе в Шанхае

Теннис

Серб выступит на турнире впервые за пять лет

Новак Джокович сыграет на Мастерсе в Шанхае

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист вторая ракетка мира, чемпион Олимпийских игр — 2024 Новак Джокович впервые за пять лет выступит на "Мастерсе" в Шанхае (Китай), пишет пресс-служба соревнований.

Представитель Сербии является четырёхкратным чемпионом соревнований в Шанхае. Турнир состоится со 2 по 13 октября. "Мастерс" пройдёт на хардовом покрытии. В соревнованиях примут участие 96 теннисистов.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

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