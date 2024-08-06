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"Такое со мной впервые". Серену Уильямс не пустили на крышу ресторана в Париже

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"Такое со мной впервые". Серену Уильямс не пустили на крышу ресторана в Париже

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" американка Серена Уильямс сообщила, что ей отказали в приватной посадке в одном из ресторанов Парижа.

"Вот это да, в Peninsula Paris мне отказали в доступе на крышу, чтобы я могла поесть в пустом ресторане в более приватном месте со своими детьми. Такое со мной впервые", — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс завершила спортивную карьеру на US Open – 2022 в возрасте 40 лет.

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Серена Уильямс
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