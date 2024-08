"Такое со мной впервые". Серену Уильямс не пустили на крышу ресторана в Париже

23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" американка Серена Уильямс сообщила, что ей отказали в приватной посадке в одном из ресторанов Парижа.

"Вот это да, в Peninsula Paris мне отказали в доступе на крышу, чтобы я могла поесть в пустом ресторане в более приватном месте со своими детьми. Такое со мной впервые", — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Yikes @peninsulaparis I’ve been denied access to rooftop to eat in a empty restaurant of nicer places ???? but never with my kids. Always a first. ????#Olympic2024 pic.twitter.com/lEGJR5WoEn