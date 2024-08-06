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"Такое со мной впервые". Серену Уильямс не пустили на крышу ресторана в Париже
Администрация заявила, что все столики были заняты
фото - flashscore.com.ua
23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" американка Серена Уильямс сообщила, что ей отказали в приватной посадке в одном из ресторанов Парижа.
"Вот это да, в Peninsula Paris мне отказали в доступе на крышу, чтобы я могла поесть в пустом ресторане в более приватном месте со своими детьми. Такое со мной впервые", — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.
Yikes @peninsulaparis I’ve been denied access to rooftop to eat in a empty restaurant of nicer places ???? but never with my kids. Always a first. ????#Olympic2024 pic.twitter.com/lEGJR5WoEn— Serena Williams (@serenawilliams) August 5, 2024
Напомним, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс завершила спортивную карьеру на US Open – 2022 в возрасте 40 лет.
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