Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Торонто

19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

В матче первого круга она разгромила немецкую теннисистку Татьяну Марию.

Торонто. Первый круг

Марта Костюк — Татьяна Мария 6:0, 6:2

Встреча продолжалась 57 минут. Украинская теннисистка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Напомним, что турнир в Торонто проходит с 6 до 12 августа.