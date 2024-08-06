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Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Торонто
Украинка отдала сопернице лишь два гейма
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).
В матче первого круга она разгромила немецкую теннисистку Татьяну Марию.
Торонто. Первый круг
Марта Костюк — Татьяна Мария 6:0, 6:2
Встреча продолжалась 57 минут. Украинская теннисистка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.
Напомним, что турнир в Торонто проходит с 6 до 12 августа.
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