  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Торонто
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Торонто

Теннис

Украинка отдала сопернице лишь два гейма

Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Торонто

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

В матче первого круга она разгромила немецкую теннисистку Татьяну Марию.

Торонто. Первый круг

Марта Костюк — Татьяна Мария 6:0, 6:2

Встреча продолжалась 57 минут. Украинская теннисистка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Напомним, что турнир в Торонто проходит с 6 до 12 августа.

По теме
yellow-arrow
Торонто. Элина Свитолина одержала победу, отдав сопернице 2 гейма
yellow-arrow
"Такое со мной впервые". Серену Уильямс не пустили на крышу ресторана в Париже
yellow-arrow
Новак Джокович сыграет на Мастерсе в Шанхае
Марта Костюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости