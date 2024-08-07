Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек стала первой участницей Итогового турнира WTA
Польская теннисистка является действующей чемпионкой турнира
Фото: MARCA
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала первой теннисисткой, кто квалифицировался на Итоговый турнир WTA в этом сезоне.
"Пять титулов в этом сезоне. Четвёртое участие в финале WTA. Первая ракетка мира Ига Швёнтек стала первой в гонке PIF за выход в финал WTA, официально получившей квалификацию", — написано в социальных сетях WTA.
Напомним, в прошлом сезоне Ига Швёнтек впервые выиграла WTA Finals. 23-летняя спортсменка в текущем сезоне завоевала пять титулов в одиночном разряде, в том числе и один из турниров "Большого шлема" — Швёнтек выиграла "Ролан Гаррос" — 2024.
Популярное сейчас
- Анчелотти - после 2:1 с Челси: Куртуа в порядке, но мы хотели дать игровые минуты Лунину
- Лунин против Мудрика. Реал - Челси 2:1. Видео голов и обзор товарищеского матча
- Олимпиада-2024. День 12. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду
- Карлос Алькарас: Уезжаю с потрясающей серебряной медалью и с высоко поднятой головой
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Ливач будет бороться сразу за бронзу. Обидчицу украинки дисквалифицировали из-за того, что не уложилась в лимит веса