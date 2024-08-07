Ига Швёнтек стала первой участницей Итогового турнира WTA

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала первой теннисисткой, кто квалифицировался на Итоговый турнир WTA в этом сезоне.

"Пять титулов в этом сезоне. Четвёртое участие в финале WTA. Первая ракетка мира Ига Швёнтек стала первой в гонке PIF за выход в финал WTA, официально получившей квалификацию", — написано в социальных сетях WTA.

Напомним, в прошлом сезоне Ига Швёнтек впервые выиграла WTA Finals. 23-летняя спортсменка в текущем сезоне завоевала пять титулов в одиночном разряде, в том числе и один из турниров "Большого шлема" — Швёнтек выиграла "Ролан Гаррос" — 2024.