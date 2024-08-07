Свитолина: Олимпиада была достаточно напряжённой

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после выхода во второй круг на турнире WTA 1000 в Торонто.

- Поделитесь вашими первыми мыслями о матче, о вашем выступлении и уровне игры. Очевидно, что лето было очень насыщенным, поэтому мы все пытаемся понять, сколько у игроков еще есть энергии, насколько вы психологически готовы к хардовым кортам.

- Да, безусловно, я довольна сегодняшней победой. Сменить покрытие за несколько дней и играть, я бы сказала, в совершенно другой атмосфере — это для всех нелегко. Я чувствую себя намного легче сейчас, знаете, в некотором смысле. Потому что, конечно, Олимпиада была достаточно напряжённой, и я всегда возлагаю на себя большое давление. Я чувствую, что сейчас я играю более свободно. Сегодня я совсем не нервничала (смеется). Да, просто наслаждалась первым раундом. Я старалась как можно быстрее привыкнуть к корту и я довольна победой в двух сетах.



- Трудно поверить, что прошло семь лет с тех пор, как вы выиграли титул в Торонто, и мне интересно узнать, что такого в этом месте, в этом турнире, возможно, в этой публике, перед которой вам так нравится играть, и учитывая, что в Торонто проживает значительная часть украинского населения, приходилось ли вам когда-нибудь встречаться с кем-то из них?

- Что ж, это шокирует, что прошло семь лет (смеется) с тех пор, как я выиграла этот титул. То есть, да, это было давно, хотя мне кажется, что это было всего пару лет назад. Я люблю играть здесь. Это одна из моих любимых недель в сезоне. Это было для меня очень легким решением после Олимпиады. Конечно, это большой вызов, но я чувствую, что это хороший турнир с отличной организацию, и много болельщиков приезжают, чтобы посмотреть, как ты тренируешься, играешь. Здесь есть большая поддержка, так что это делает этот переход немного легче. Я знаю, что здесь также много украинцев. Я видела много флагов. Я помню поддержку, которую я получала здесь много лет назад, и на протяжении всех этих лет было много украинцев, которые приходили и болели за меня. Сейчас, из-за войны, конечно, людей стало еще больше, и я очень благодарна канадскому народу, канадскому правительству за то, что они поддерживают нас и дают нам здесь второй дом.

- Очень редко, особенно топ-игрокам, приходится переходить с грунтового покрытия на хард, особенно в этот момент сезона, учитывая переход с травы и все остальное. С какими самыми большими трудностями вы столкнулись после переезда из Парижа на турнир WTA 1000 на харде?

- Я думаю, что самая большая сложность — это работа ног, потому что всё остальное происходит быстрее. Здесь корты также достаточно быстрые, поэтому нужно адаптироваться и стараться сосредоточиться на быстрых ногах. Да, я думаю, что это то, что я стараюсь делать, потому что движение — это большая часть моей игры. Кроме того, когда ты быстро двигаешься, ты быстро реагируешь на разные виды ударов. Здесь розыгрыши немного короче, чем на грунте, поэтому надо быть всегда внимательной, всегда быть начеку, быть готовой к быстрым ударам.