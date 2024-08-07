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На US Open — 2024 будут самые большие призовые в истории тенниса
Турнир стартует 26 августа
Фото: Tennishead
Открытый чемпионат США — 2024 станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
Напомним, новый розыгрыш US Open состоится с 26 августа по 9 сентября. Матчи пройдут на кортах местного Национального теннисного центра с покрытием хард.
US Open входит в четвёрку турниров "Большого шлема" вместе с Открытым чемпионатом Франции, Уимблдоном и Открытым чемпионатом Австралии.
В 2023 году победителем мужского турнира на US Open – 2023 стал серб Новак Джокович.
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