На US Open — 2024 будут самые большие призовые в истории тенниса

Открытый чемпионат США — 2024 станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Напомним, новый розыгрыш US Open состоится с 26 августа по 9 сентября. Матчи пройдут на кортах местного Национального теннисного центра с покрытием хард.

US Open входит в четвёрку турниров "Большого шлема" вместе с Открытым чемпионатом Франции, Уимблдоном и Открытым чемпионатом Австралии.

В 2023 году победителем мужского турнира на US Open – 2023 стал серб Новак Джокович.