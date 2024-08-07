Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футболка Надаля с Ролан Гаррос-2005 была продана более чем за $ 100 тысяч
Испанец выиграл в ней свой первый титул
EPA/Adam Ihse
Футболка испанского теннисиста Рафаэля Надаля, в которой он выиграл "Ролан Гаррос" в 2005 году, продана на аукционе более чем за $ 100 тыс.
В 2005 году Рафаэль Надаль выиграл свой первый титул на "Ролан Гаррос", дебютировав на турнире, и сделал одно из самых запоминающихся заявлений о моде в истории тенниса, надев зелёную футболку Nike без рукавов.
Эта культовая футболка была выставлена на аукцион Prestige Memorabilia 17 июля и недавно была продана за $ 113 924. Это рекордная цена для теннисных футболок, надевавшихся во время матчей.
Популярное сейчас
- УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату после скандала на Евро-2024
- Зеленский подписал продление военного положения и мобилизации
- Арбитры, которых отстранили от матча Динамо – Рейнджерс, объяснили свой поступок
- "Такое со мной впервые". Серену Уильямс не пустили на крышу ресторана в Париже
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Леоненко: Звонили из Польши и передали привет Караваеву - мяч после его удара до сих пор ищут