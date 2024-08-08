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Надаль впервые с 2002 года завершил сезон без побед в матчах на ТБШ

Теннис

Испанец проводит далеко не лучший сезон в своей карьере

Надаль впервые с 2002 года завершил сезон без побед в матчах на ТБШ

Johan Lilja

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль завершит 2024 год без единой победы в матче на мэйджоре.

Это стало понятно после сообщения Надаля о снятии с US Open — 2024, который является последним "Шлемом" в сезоне.

Впервые с 2002 года Рафаэль Надаль завершит сезон без побед в матчах на ТБШ. Отметим, что в 2024 году испанец провёл всего одну встречу на "Шлеме" — на "Ролан Гаррос". В первом круге он уступил четвёртой ракетке мира немецкому теннисисту Александру Звереву, который впоследствии вышел в финал турнира.

В 2024 году 38-летний Надаль вышел в финал на одном турнире — категории АТР-250 в Бостаде (Швеция). В решающем поединке он уступил португальцу Нуну Боржешу.

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