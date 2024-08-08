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Рафаэль Надаль снялся с US Open-2024

Теннис

Испанец не назвал причину такого решения

Рафаэль Надаль снялся с US Open-2024

Фото: Tennis365

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с US Open — 2024. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

"Всем привет, пишу сегодня, чтобы сообщить вам, что я решил не участвовать в US Open в этом году. С этим местом у меня связаны потрясающие воспоминания.

Я буду скучать по энергичным вечерним сессиям в Нью-Йорке на корте имени Артура Эша, но не думаю, что смогу выложиться на 100% в этот раз. Спасибо всем моим поклонникам из США, особенно буду скучать по вам всем. Увидимся в другой раз.

Удачи всем на всегда потрясающем US Open! Моим следующим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине", — написал Надаль.

Напомним, что US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября.

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Рафаэль Надаль
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