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Эмма Радукану: Победа на US Open стала кульминацией моей карьеры

Теннис

Теннисистка рассказала, что помогло ей добиться успеха

Эмма Радукану: Победа на US Open стала кульминацией моей карьеры

Фото: Forbes

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану заявила, что победа на US Open стала кульминацией её карьеры.

"Победа на US Open стала кульминацией моей карьеры. Она принесла много испытаний, но думаю, то, что она мне дала, превосходит всё остальное. Уверенность в себе важна для преодоления трудных моментов, потому что они неизбежны. Вы столкнётесь с неудачами и травмами, вас одолеет страх, но, чтобы добиться великих результатов, вам нужно объединить это с уверенностью", — приводит слова Радукану Marie Claire.

Напомним, на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США) Эмма Радукану в четвертьфинале уступила испанской теннисистке Пауле Бадосе.

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