Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Торонто. Марта Костюк одержала победу в украинском дерби с Элиной Свитолиной
Марта сыграет в 1/8 финала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 8 августа состоялась встреча двух украинских теннисисток Марты Костюк и Элины Свитолиной на турнире в Торонто.
В борьбе за выход в 1/8 финала в трехсетовом матче одержала Костюк.
Это уже вторая дуэль украинских теннисисток. В 2018 году победу праздновала Элина Свитолина на Australian Open.
WTA 1000 Торонто. Хард. 1/16 финала
Элина Свитолина - Марта Костюк - 2:6, 6:2, 2:6
В 1/8 финала Марта встретится с победительницей противостояния Эмма Наварро (США, 15) - Магда Линетт (Польша, 43).
Популярное сейчас
- Кривбасс - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы
- Подоляк - об операции в Курской области: У войны свои правила
- Ушёл из жизни экс-игрок мадридского Реала
- Торонто. Элина Свитолина одержала победу, отдав сопернице 2 гейма
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Польский футбольный союз принял решение по арбитрам, которых отстранили от матча Динамо