Торонто. Марта Костюк одержала победу в украинском дерби с Элиной Свитолиной

В четверг, 8 августа состоялась встреча двух украинских теннисисток Марты Костюк и Элины Свитолиной на турнире в Торонто.

В борьбе за выход в 1/8 финала в трехсетовом матче одержала Костюк.

Это уже вторая дуэль украинских теннисисток. В 2018 году победу праздновала Элина Свитолина на Australian Open.

WTA 1000 Торонто. Хард. 1/16 финала

Элина Свитолина - Марта Костюк - 2:6, 6:2, 2:6

В 1/8 финала Марта встретится с победительницей противостояния Эмма Наварро (США, 15) - Магда Линетт (Польша, 43).