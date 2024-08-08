Рафаэль Надаль мог повторить рекорд Роджера Федерера на ТБШ

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль не сможет превзойти достижение 20-кратного чемпиона ТБШ, бывшей первой ракетки мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера по количеству сезонов хотя бы с одной победой в матчах на "Шлемах".

По информации Opta, у Федерера 22 последовательных сезона (2000-2021), по крайней мере, с одной победой в мужских одиночных матчах на турнирах серии "Большого шлема". На счету Надаля 21 такой сезон (2003-2023) в Открытую эру.

Ранее Рафаэль Надаль сообщил, что не примет участия в US Open — 2024.