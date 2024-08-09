Новак Джокович снялся с грядущего Мастерса в Цинциннати

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), который пройдёт с 12 по 19 августа.

В основной сетке соревнований Новака заменит 48-я ракетка мира 21-летний француз Джованни Мпетчи Перрикар.

Предположительно, Джокович решил продлить отдых после триумфа на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

В финале Олимпиады Джокович 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) одолел четырёхкратного победителя мэйджоров третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.