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Новак Джокович снялся с грядущего Мастерса в Цинциннати

Теннис

Серба заменит 21-летний Джованни Мпетчи Перрикар

Новак Джокович снялся с грядущего Мастерса в Цинциннати

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), который пройдёт с 12 по 19 августа.

В основной сетке соревнований Новака заменит 48-я ракетка мира 21-летний француз Джованни Мпетчи Перрикар.

Предположительно, Джокович решил продлить отдых после триумфа на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

В финале Олимпиады Джокович 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) одолел четырёхкратного победителя мэйджоров третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

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Новак Джокович
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