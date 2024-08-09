Янник Синнер повторил достижение Рафаэля Надаля

Победитель Australian Open – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым за 15 лет игроком, одержавшим 40 последовательных побед в матчах над соперниками, не входящими в топ-20 рейтинга ATP.

Напомним, в матче второго круга Синнер со счётом 6:2, 6:4 обыграл 94-ю ракетку мира представителя Хорватии Борну Чорича.

По информации Opta, благодаря победе над хорватом Синнер повторил достижение Рафаэля Надаля, установленное испанцем на турнире в Индиан-Уэллсе в 2009 году. Тогда Надалю было 22 года и 285 дней. В момент 40-й победы итальянцу 22 года и 357 дней.

Следующим соперником Синнера в Монреале станет Алехандро Табило (Чили).