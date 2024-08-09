Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефанос Циципас объявил о прекращении сотрудничества с отцом
Он был его тренером
Fabian Meierhans / Meierhans Fotografie
11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас сообщил, что его отец Апостолос больше не будет работать его тренером.
"С тяжёлым сердцем сообщаю, что моё тренерское сотрудничество с отцом подошло к концу. В течение последних нескольких лет он пытался тренировать меня, правильно воспитать и дать мне знания и мудрость как на корте, так и за его пределами. Я благодарен ему за это. Благодарю его за жертвы, боль и страдания, которые он перенёс, чтобы добиться успеха. Отныне его роль останется в рамках роли отца, и только.
Он продолжит путешествовать со мной и будет рядом, чтобы поддерживать меня и помогать за пределами корта, как я всегда хотел. Я много лет доверял ему роль тренера и считаю наше сотрудничество успешным. Я не уверен в том, кто займёт его место, и пока не в состоянии решить. Что я точно знаю, так это то, что пришло время закрыть эту главу и этот этап и попытаться написать новую.
Принятие своих ошибок и попытка исправиться – это часть моего пути как спортсмена, и я уверяю вас, что буду продолжать усердно работать над собой — как на поле, так и за его пределами. Надеюсь, что этот опыт станет уроком для меня и для всех, кто пытается найти правильный баланс в своей жизни", — написал Стефанос на своей странице в социальных сетях.
Популярное сейчас
- Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Почему Артем Довбик не пропадет с Даниеле Де Росси. Украинский "волк" начинает покорять Рим
- Олимпиада-2024. День 14. Расписание соревнований и выступлений украинцев в пятницу
- Торонто. Марта Костюк одержала победу в украинском дерби с Элиной Свитолиной
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Верес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура УПЛ