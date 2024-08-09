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Кей Нисикори стал самым низкорейтинговым теннисистом, вышедшим в 1/8 финала Мастерса

Теннис
Обновлено

Японец сенсационно обыграл Циципаса

Кей Нисикори стал самым низкорейтинговым теннисистом, вышедшим в 1/8 финала Мастерса

Фото: globallookpress.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

34-летний японский теннисист Кей Нисикори стал игроком с самым низким рейтингом ATP, которому удалось выйти в 1/8 финала турнира серии "Мастерс". На данный момент спортсмен является 576-й ракеткой мира.

Также Нисикори стал самым низкорейтинговым игроком, которому удалось обыграть теннисиста из топ-20 на "Мастерсе".

Напомним, вчера, 8 августа, в матче второго круга турнира в Монреале японец неожиданно обыграл 11-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.

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Кеи Нисикори
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