Кей Нисикори стал самым низкорейтинговым теннисистом, вышедшим в 1/8 финала Мастерса

34-летний японский теннисист Кей Нисикори стал игроком с самым низким рейтингом ATP, которому удалось выйти в 1/8 финала турнира серии "Мастерс". На данный момент спортсмен является 576-й ракеткой мира.

Также Нисикори стал самым низкорейтинговым игроком, которому удалось обыграть теннисиста из топ-20 на "Мастерсе".

Напомним, вчера, 8 августа, в матче второго круга турнира в Монреале японец неожиданно обыграл 11-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.