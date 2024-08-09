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Федерер: В теннисе не хватает парня, который демонстрировал бы одноручный бэкхенд

Теннис

Швейцарец рассказал, что бы изменил в теннисе

Федерер: В теннисе не хватает парня, который демонстрировал бы одноручный бэкхенд

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, чего не хватает в современном теннисе.

"Впервые в топ-10 не было ни одного игрока с убийственным бэкхендом, который выполняется одной рукой. Очень жаль. У лучших игроков современности — Алькараса, Синнера, Джоковича, Надаля — невероятные, сумасшедшие бэкхенды. Но сейчас нам не хватает именно такого парня, который демонстрировал бы одноручный бэкхенд", — приводит слова Федерера Vogue.

Напомним, что Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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